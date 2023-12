Spagna: popolari presentano in tutti i comuni mozione contro accordi tra socialisti e Bildu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) ha presentato una mozione nei consigli comunali di tutta la Spagna per rifiutare l'appoggio al partito Eh Bildu, che "non condanna il terrorismo dell'Eta (ex organizzazione indipendentista basca)". Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", in questo modo i popolari vogliono costringere il partito socialista a prendere una posizione contro accordi come quello di Pamplona, che giovedì prossimo consegnerà la carica di sindaco della città al partito di Arnaldo Otegi. L'obiettivo del partito conservatore è di "verificare" se sia rimasta "abbastanza dignità in qualsiasi leader socialista per ribellarsi" al patto che il Partito socialista basco e Bildu hanno siglato a Pamplona per estromettere l'Unione del popolo navarro (Upn) dalla guida della città. (Spm)