Lazio: Bertucci (Fd'I), con legge di stabilità e Bilancio risposte per famiglie e categorie fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo ha detto bene il presidente Rocca: saggezza e responsabilità alla base di questo bilancio. E' stato un lavoro di squadra, enorme e complicato, per il quale rivendico con orgoglio il ruolo che ha avuto la Commissione Bilancio, ritornata centrale nei lavori che hanno portato all'approvazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione". Così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. "Quello che abbiamo fatto è stato trovare, nei limiti e nei paletti che ci siamo trovati a dover affrontare, misure concrete per i cittadini e le famiglie prima di tutto, e poi per imprese e amministrazioni locali: essere riusciti a trovare risorse per 4000 assunzioni nella sanità e per la riduzione delle liste d'attesa, per il TPL e soprattutto rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stata una vera impresa, per la quale va ringraziato il lavoro costante e complesso dell'assessore Righini e dei suoi uffici, senza dimenticare il sostegno incessante che è arrivato da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini, che ringrazio per tutto l'appoggio dimostrato". (segue)