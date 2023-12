Lazio: Bertucci (Fd'I), con legge di stabilità e Bilancio risposte per famiglie e categorie fragili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche numero in particolare sul bilancio di previsione per il 2024: degli oltre 18 miliardi di euro previsti, circa 3,2 miliardi sono a libera destinazione, mentre le ricerche vincolate sono pari a circa 15 miliardi, riferite alla sanità per 12 miliardi, al trasporto pubblico locale (Tpl) per 600 milioni che, con ulteriori 345 milioni di risorse regionali, raggiunge quasi un miliardo di euro complessivi e per la parte rimanente fondi provenienti dall'Unione europea e dallo Stato. "Va rimarcato in particolare un fatto importante, che non esito a definire storico: per la prima volta dopo molti anni, nel nostro bilancio di previsione viene stabilito che per gli anni dal 2024 al 2026 non è previsto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali. Una risposta forte e concreta ai rilievi che abbiamo ricevuto dalla Corte dei Conti sull'eccessivo livello di indebitamento della Regione, come ha ben rimarcato l'assessore Righini in Consiglio Regionale", chiude Bertucci.