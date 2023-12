© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono qui per augurare a noi, a voi e all'Italia intera un 2024 che sia soprattutto un anno di orgoglio per la nostra nazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento con i contingenti dei militari italiani impegnati all'estero. (Rin)