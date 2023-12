Lazio: assessore Ambiente, transizione ecologica centrale nella politica dell'amministrazione Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio di previsione 2024/2026, appena approvato dal Consiglio Regionale, "è il risultato di un grande lavoro di squadra di cui andiamo fieri. Dimostra quanto le tematiche legate all'ambiente e alla transizione energetica, grazie a un aumento delle risorse destinate, siano considerate centrali nella visione politica dell'amministrazione Rocca", lo dichiara in una nota l'assessore all'Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Uno dei punti fondamentali -continua-, per quel che riguarda le mie deleghe, è senza dubbio la costituzione della Comunità Energetiche Rinnovabili. Prevediamo uno stanziamento di circa 9 milioni di euro per il prossimo triennio. Abbiamo obiettivi ambiziosi da raggiungere – spiega l'assessore Palazzo - anche in attuazione delle linee indicate dall'Unione Europea in materia di transizione: si tratta di un percorso che inizia con un fondo di 1,2 milioni per il solo 2024, finalizzato all'avvio di interventi di progettazione, con un incremento di 800 mila euro rispetto al 2023, e prosegue con un finanziamento ulteriore per il 2025, di 3 milioni di euro, per la realizzazione dei progetti e delle relative infrastrutture energetiche". (segue) (Com)