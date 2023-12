Repubblica Ceca: von der Leyen, nel giorno del lutto il mio pensiero va a famiglie vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha pubblicato su X un messaggio di cordoglio per le vittime della sparatoria che si è verificata giovedì scorso all’Università carolina a Praga. “Oggi, nel giorno del lutto nazionale, il mio pensiero va alla nazione ceca e alle famiglie delle vittime, soprattutto degli studenti che hanno perso la vita in modo così brutale e prematuro”, ha scritto von der Leyen. “L’Europa è al vostro fianco in questo momento difficile. Siamo solidali con voi dal profondo del nostro cuore”, ha concluso la presidente della Commissione europea. (Beb)