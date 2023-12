Medio Oriente: Boldrini, bene sostegno Pd Toscana a raccolta fondi per container a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi fa piacere che il Pd Toscana sostenga la raccolta di Aoi, l'associazione delle Ong italiane, per inviare un container di aiuti a Gaza. È una iniziativa a cui tengo molto e ho subito fatto una donazione". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "A Gaza manca tutto: medicine, cibo, beni di prima necessità. E da Gaza non si può scappare. I morti - racconta - hanno superato le 20 mila persone e la maggior parte sono donne e bambini. Gli sfollati sono più di 1 milione e 800 mila su una popolazione di 2 milioni e 200 mila abitanti. Sfollati che non sanno dove andare perché nella Striscia non c'è più un luogo sicuro in cui rifugiarsi. Ognuna e ognuno di noi - conclude - può dare una mano alla popolazione ridotta allo stremo contribuendo alla campagna lanciata da Aoi: invito chiunque possa a farlo". (Rin)