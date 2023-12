Bper: Uilca, accordo su ricambio generazionale in solco Ccnl credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata raggiunta all'alba di oggi, dopo giornate di intensa e serrata trattativa, l'intesa tra Bper e le organizzazioni sindacali su tre accordi che coinvolgeranno la gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Bper. Lo rende noto il sindacato Uilca. Il primo accordo sancisce l'uscita di 1.000 lavoratrici e lavoratori con finestra pensionistica fino al primo gennaio 2031, anche mediante adesione volontaria al Fondo di Solidarietà, garantendo allo stesso tempo un rilevante ricambio generazionale attraverso l'ingresso di 500 giovani assunti con contratto a tempo indeterminato e alla stabilizzazione di 200 somministrati. Il secondo accordo contiene importanti tutele volte a limitare le ricadute su lavoratrici e lavoratori coinvolti nella prossima chiusura sportelli. Il terzo accordo, definito "ponte", pone solide basi per soluzioni condivise rispetto alle tutele di lavoratrici e lavoratori che dovranno ricoprire nuove mansioni nel nuovo modello operativo, con l'introduzione di significative salvaguardie nel periodo di "vacatio" per i percorsi di inquadramenti non ancora completati. Per il segretario nazionale Uilca Giuseppe Del Vecchio "è un percorso, quello del Gruppo Bper, nel solco del recente rinnovato Ccnl del credito, che conferma il livello delle buone relazioni industriali". Per il segretario responsabile Uilca Gruppo Bper Giovanni Dettori "questi accordi rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento e di sviluppo del nostro Gruppo, che è cresciuto in maniera repentina negli ultimi anni. Certamente è la conferma dell'impegno della Uilca nell'ascolto dei bisogni e nella valorizzazione delle persone". "Abbiamo sottoscritto accordi importanti, che contemperano la nuova e buona occupazione con la volontà di uscire di quanti hanno dato molto all'azienda e che tutelano chi resta in un ambiente che si evolve per cercare di essere al passo con i tempi", commenta il segretario responsabile aggiunto Uilca gruppo Bper Marco Aversa. "Ci attende un 2024 con tante sfide e questi accordi sono certamente un bel modo per chiudere il 2023". (Com)