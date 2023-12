Iraq: sei militari turchi uccisi in attacco Pkk nel Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei militari turchi sono morti e un altro è stato ferito in un attacco dei combattenti curdi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk, designato come un’organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea) nel nord dell'Iraq. Lo riferisce il ministero della Difesa turco in una nota. L'attacco è avvenuto nella serata di ieri vicino a Hakurk, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, dove le forze di Ankara stavano conducendo un'operazione. Ieri sera, il ministero della Difesa turca aveva annunciato che tre soldati erano stati uccisi e altri quattro erano rimasti feriti in un attentato del Pkk e negli scontri che ne sono seguiti, aggiungendo che quattro combattenti curdi erano stati “neutralizzati”, termine con cui Ankara indica l'uccisione o la cattura dei terroristi. In un successivo comunicato di oggi, le autorità turche hanno aggiornato il bilancio a sei soldati uccisi e sette membri del Pkk “neutralizzati”. Il 19 dicembre, il centro media delle Forze di difesa popolari (Hpg), l’ala militare del Pkk, aveva annunciato l’uccisione di un soldato turco e il ferimento di un altro nella regione di Al Zab, sempre nella regione del Kurdistan iracheno. Secondo il ministero della Difesa turca, finora 841 militanti del Pkk e 118 militari turchi sono stati uccisi dal lancio dell’Operazione Artiglio lanciata il 18 aprile 2022 nelle aree di Avashin, Matin e Al Zab contro il Pkk. Da parte loro, le Hpg affermano che 3.063 soldati turchi e 401 combattenti sono stati uccisi in battaglia. (Irb)