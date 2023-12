Lazio: gruppo FI, bilancio prudente ma attento ai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio approvato ieri sera è un documento che "avvicina la Regione ai cittadini, attento alle richieste dei territori, ma al tempo stesso all'insegna della prudenza, perché razionalizza le spese e non produce neanche un euro di nuovo debito. Una manovra che, pur nelle difficoltà, mostra la visione politica, rigorosa ma che non rinuncia agli investimenti, di questa maggioranza, grazie all'ottimo lavoro fatto, di concerto con il Consiglio regionale, dal presidente Rocca, dall'assessore Righini, e da tutta la Giunta, con un particolare ringraziamento da parte nostra agli assessori di Forza Italia, Regimenti e Schibon". Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Giorgio Simeoni, il capogruppo, Fabio Capolei, Cosmo Mitrano, Roberta Della Casa e Marco Colarossi. "Questa maggioranza dimostra ancora una volta di mettere al centro famiglie e imprese per le quali sono stati stanziati 100 milioni di euro per la riduzione della pressione fiscale, con ulteriori esenzioni per chi ha un reddito inferiore a 35mila euro. 24 milioni poi sono previsti per la valorizzazione di teatri, cinema, luoghi di culto e palazzi storici. E sul fronte sicurezza, sono previste risorse per l'istituzione di una Accademia di Polizia locale, attesa da tempo. Senza dimenticare gli investimenti per migliorare il sistema del trasporto pubblico, per la formazione e per la sanità, e le risorse stanziate per aiutare i piccoli comuni nella gestione corrente. Forza Italia saluta con soddisfazione il primo bilancio approvato in questa nuova legislatura e continuerà a lavorare nel 2024 nell'interesse dei cittadini, come ha sempre fatto".(Com)