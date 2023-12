Spagna: Sanchez in Iraq il 27 e 28 dicembre per visitare militari spagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez sarà in Iraq il 27 e 28 dicembre per visitare il contingente militare stanziato nel Paese mediorientale. Lo riporta l’agenzia di stampa “Europapress” sulla base di quanto riferito dalla presidenza dell’esecutivo di Madrid. Dal 24 maggio scorso, la Spagna guida la missione Nato in Iraq con il comando del tenente generale José Antonio Aguero Martinez. A giugno, lo Stato maggiore della Difesa aveva reso noto che in Iraq erano stati dispiegati 370 soldati spagnoli. (Spm)