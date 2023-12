Sanità: al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il primo trapianto in Italia su un bambino da donatore a cuore fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 7 anni ha ricevuto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo un cuore che aveva smesso di battere da 20 minuti. È un caso di donazione di cuore a cuore fermo. Questa metodica di prelievo è stata introdotta in Italia da qualche mese ed è stata applicata solo su pazienti adulti. Per la prima volta nel nostro Paese è stata realizzata su un paziente in età pediatrica. Donati oltre al cuore, anche fegato e reni. Il prelievo e il trapianto di cuore sono stati effettuati dall'equipe del Centro trapianti di Cuore dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, diretto da Amedeo Terzi, in collaborazione con gli specialisti del dipartimento Cardiovascolare. Le doppia équipe, per il prelievo ed il trapianto, è stata assistita dai rianimatori, coordinati in sala da Lorenzo Grazioli, dai perfusionisti e dallo staff tecnico e infermieristico, per un totale di una cinquantina di persone coinvolte su tre sale chirurgiche adiacenti, per un totale di 13 ore ininterrotte, dalle 9 del mattino alle 22 di sera. Le fasi preliminari del prelievo sono state curate dal Coordinamento prelievo e trapianto d'organo guidato da Sergio Vedovati, in stretto collegamento con la Rete Regionale Trapianti, parte del NITp Nord Italia Transplant program. Il Centro Nazionale Trapianti aveva concesso all'ospedale bergamasco l'autorizzazione, tra pochissimi centri in Italia, per procedere. (segue) (Com)