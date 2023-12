Sanità: al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il primo trapianto in Italia su un bambino da donatore a cuore fermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bambino, in prognosi riservata, soffriva di una miocardiopatia dilatativa che aveva reso necessario quest'estate il suo inserimento nella lista d'attesa per un trapianto di cuore salvavita. Il dono, arrivato nei giorni delle festività natalizie, ha avuto origine da un gesto di estrema generosità da parte di due genitori che - pur in un momento di profondo dolore - hanno acconsentito al prelievo degli organi del loro figlio deceduto. La donazione, resa possibile anche grazie alla collaborazione con la struttura ospedaliera che ha identificato e trasferito il potenziale donatore, ha permesso un'opportunità di cura e una nuova vita per quattro bambini. Oltre al cuore, è stato infatti prelevato anche il fegato, con un trapianto avvenuto in simultanea a quello di cuore sempre a Bergamo, in una sala operatoria adiacente, anche in questo caso si tratta del primo caso in Italia da donatore pediatrico a cuore fermo. Il trapianto è stato effettuato dall'équipe diretta da Domenico Pinelli. (segue) (Com)