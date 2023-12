Sanità: al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il primo trapianto in Italia su un bambino da donatore a cuore fermo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donati anche i due reni, trasferiti per essere trapiantati in altrettante strutture della Rete Nazionale Trapianti. "In Italia i pazienti pediatrici in lista d'attesa per un cuore sono 64. Il tempo di attesa medio per un paziente pediatrico supera abbondantemente l'anno. Riuscire a recuperare un maggior numero di organi, che altrimenti andrebbero persi, rappresenta una grande opportunità e una grande strada da percorrere soprattutto nei pazienti pediatrici" spiega Amedeo Terzi, Responsabile del Centro Trapianti di Cuore dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "Il mio ringraziamento e tutto il mio affetto vanno prima di tutto a chi ha compiuto questo gesto di estrema generosità: il donatore e la sua famiglia. A tutto il personale sanitario esprimo grande stima per la professionalità e l'impegno con cui è stato raggiunto questo importante risultato che ha permesso ai piccoli pazienti e ai loro cari, proprio in questo periodo di festività, di ricevere il dono più grande: la speranza" commenta l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. (Com)