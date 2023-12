Mes: Calenda, governo senza autorevolezza in Ue, ne pagheremo conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovevamo: ratificare subito il Mes; sostenere immediatamente la riforma del Patto di stabilità proposta della Commissione europea; usare il veto contro il Patto di stabilità tedesco (tanto più se imposto in un bilaterale franco-tedesco dove l’Italia è stata trattata peggio di Malta)", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. "Questo governo ha fatto tutto al contrario sia in termini di sequenza che di sostanza, dimostrandosi incapace di stare in Ue con autorevolezza e dignità. Ne pagheremo le conseguenze", conclude. (Rin)