India: Kashmir, forti proteste dopo l'uccisione di tre civili in custodia della polizia

- Forti proteste sono in corso in diverse aree del territorio di Jammu e Kashmir, amministrato dall'India, dopo l'uccisione di tre civili tenuti in custodia dalla polizia. Lo riferiscono i media locali. La morte dei tre è avvenuta due giorni dopo un agguato nel quale hanno perso la vita quattro militari indiani e altri tre sono rimasti feriti. Secondo Mehbooba Mufti, presidente del Partito democratico dei popoli (Pdp) dello Jammu e Kashmir, otto persone sono state arrestate dall'esercito nelle ore successive all'attacco. I tre civili morti sarebbero tra questi. (segue) (Inn)