Milano: in via Pescasrenico partono i lavori del bando "Piazze aperte per ogni scuola"

- Iniziano a prendere forma i progetti del bando "Piazze aperte per ogni scuola", l'avviso pubblico promosso dal Comune di Milano in collaborazione con l'Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (AMAT), Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative, che ha raccolto negli ultimi mesi decine di progetti, piani e idee per aumentare gli spazi pubblici e la sicurezza a ridosso dei plessi scolastici. Via Pescarenico si prepara infatti a diventare la prima realizzazione che fa seguito al nuovo bando. Nei giorni scorsi il Comune ha approvato la pedonalizzazione della strada nel Municipio 5, nei pressi del Naviglio Pavese. La via a fondo cieco permetterà l'accesso in sicurezza ai tre plessi scolastici presenti con nuovi spazi disponibili per il gioco e l'aggregazione. L'intervento di urbanistica tattica sarà realizzato nei prossimi mesi e prevede l'eliminazione della sosta e l'intera pedonalizzazione della strada che sarà ottenuta, come avvenuto in altre aree della città, posizionando segnaletica stradale e successivamente nuovi elementi di arredo come panchine e tavoli da ping pong. (segue) (Com)