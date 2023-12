Milano: in via Pescasrenico partono i lavori del bando "Piazze aperte per ogni scuola" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai progetti di "Piazza aperte per ogni scuola" sarà possibile rendere più sicuro l'accesso alle scuole presenti e migliorare la vivibilità dell'area favorendo l'aggregazione e la socialità. Sia gli interventi di modifica che i nuovi arredi saranno caratterizzati dalla massima accessibilità per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle categorie più fragili, a mobilità di ridotta o disabilità visiva o sensoriale. A breve inizieranno anche i lavori che interesseranno la scuola primaria "Muratori e Menotti" di via Muzio (Municipio 2) e l'Istituto Comprensivo Cardarelli di via Scrosati (Municipio 6). Contestualmente saranno siglati i patti di collaborazione con le associazioni che hanno risposto al bando proponendo l'intervento. "L'obiettivo di queste iniziative - hanno detto la vicesindaco Anna Scavuzzo (Istruzione), gli assessori Arianna Censi (Mobilità), Pierfrancesco Maran (Casa e Piano Quartieri) e Gaia Romani (Partecipazione) - è garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni durante il percorso da e per la scuola, promuovendo un ambiente urbano più sicuro e sostenibile. La decisione di pedonalizzare queste strade riflette l'impegno dell' amministrazione nel creare spazi più accoglienti e adatti ai bisogni dei giovani cittadini e delle loro famiglie". (Com)