Roma: 4 rapine in poche ore, carabinieri arrestano 36enne

- La mattina del 20 dicembre scorso, in piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un romano di 36 anni, già con precedenti, poiché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e continuata. Nello specifico, l’indagato è gravemente indiziato di aver compiuto tre rapine, perpetrate nell’arco di due ore nella mattinata del 20 dicembre scorso: la prima alle 6 circa, l’uomo avrebbe tentato di rapinare, sotto la minaccia di un coltello, un dipendente di un bar nel quartiere Porta Portese; dopo circa mezz’ora avrebbe provato a rapinare, sempre armato di coltello, il titolare di un bar in zona Trastevere; verso le 07,20 circa, nei pressi di via Cavour, l’indagato avrebbe rapinato il receptionist di un albergo, riuscendo a farsi consegnare del denaro contante, sotto la minaccia del coltello. (segue) (Com)