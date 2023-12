Roma: 4 rapine in poche ore, carabinieri arrestano 36enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri, intervenuti in tutti e tre gli episodi, hanno ascoltato le vittime, raccolto diversi elementi utili per le indagini attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei vari esercizi commerciali e sono riusciti ad avere un identikit chiaro dell’uomo facendo scattare le ricerche a tutte le pattuglie. Dopo poche ore, il 36enne è stato individuato e bloccato dai carabinieri del Nucleo scalo Termini mentre stava per fare accesso all’interno della stazione ferroviaria, indossando gli stessi indumenti che aveva durante le rapine; l’uomo ha opposto viva resistenza ai carabinieri, rifiutando anche di fornire le proprie generalità. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per commettere il reato, alcune dosi di crack e hashish. Con sé aveva anche un iPhone e un paio di “Airpods” che da accertamenti sono risultati di proprietà di un 17enne che, rintracciato dai carabinieri, ha denunciato di aver subito anche lui una rapina nella mattinata, con lo stesso modus-operandi. Tutte le vittime hanno presentato denuncia-querela e sottoposte ad individuazione fotografica hanno riconosciuto l’indagato. L’arrestato è stato accompagnato presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere. (Com)