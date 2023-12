Lazio: Battisti (Pd), Bilancio pessimo, la Regione Rocca taglia su sanità e fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto questa notte nell'aula del Consiglio Regionale del Lazio per l'approvazione del bilancio "ha dell'incredibile. Dopo un mese di lavoro tra commissione e aula, dopo avere chiesto di non escludere dentro questa manovra le cittadine e cittadini, provando a costruire mediazioni importanti, ieri notte Francesco Rocca ha messo in mostra cos'è questa destra al governo. Nel silenzio tombale di tutte e tutti i consiglieri regionali di maggioranza, la destra al governo taglia risorse per i giovani, per le donne, per gli anziani ma le trova per Barbareschi". Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico. "Come opposizioni - spiega - abbiamo ottenuto risultati importanti: il Fondo Taglia Tasse per i cittadini, la ripartizione dei fondi di investimento per l'Eliseo per tutti i teatri e i cinema del Lazio, il rifinanziamento di alcune leggi per il contrasto alla violenza sulle donne, fondi per le disabilità e i piccoli comuni". (segue) (Com)