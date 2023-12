Lazio: Battisti (Pd), Bilancio pessimo, la Regione Rocca taglia su sanità e fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato per tutelare i bisogni delle persone - continua Battisti - e portare avanti battaglie giuste per chi soffre di più. E non è facile quando chi governa è interessato solo a garantire il proprio circuito di consenso: dalla sanità privata, agli amici come Barbareschi. Qualche coscienza però l'abbiamo mossa: ieri notte, dopo che i capogruppo di opposizione hanno ribadito con fermezza quali sono i punti di questa manovra che non ci convincono, ringraziando comunque l'Assessore Righini per il lavoro di mediazione fatto, si manifesta in aula il Presidente della Regione, prende la parola e butta a mare questo lavoro. In un intervento solo riesce a far notare l'inadeguatezza della sua stessa maggioranza e rivolge a noi parole sprezzanti e ingiustificate. Una vergogna. Per questo abbiamo prima bloccato i lavori della presidenza e poi abbandonato l'aula senza approvare il bilancio. Da questo momento in poi si assumessero le loro responsabilità davanti alle cittadine e alle cittadine del Lazio". (Com)