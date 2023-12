Roma: sicurezza e decoro nel quartiere Zodiaco di Anzio, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Anzio, nel proseguo dei servizi di prevenzione e repressione delle attività illecite nel quartiere Zodiaco di Anzio, hanno arrestato un noto pregiudicato della zona per violazione della normativa in materia di stupefacenti. L’uomo, nonostante fosse già finito in manette per ben tre volte nel corso dell’anno e benché fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è gravemente indiziati di aver continuato nella sua attività di spaccio, rendendosi responsabile anche del reato di evasione. Le continue segnalazioni dei carabinieri di Anzio, hanno determinato l’emissione di uno specifico provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto la definitiva detenzione in carcere per l’uomo che è stato portato nel carcere di Velletri, dove sconterà la sua pena.L’attività dei militari nel quartiere ha, inoltre, consentito la rimozione di numerosi autoveicoli e motoveicoli, parcheggiati in zona, oltre a carcasse d’auto, mezzi in gran parte risultati essere provento di furto o comunque di provenienza illecita. Tale attività ha consentito di ripulire diverse aree del quartiere che erano diventate vere e proprie discariche a cielo aperto. (Rer)