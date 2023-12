Russia: congresso Partito comunista candida Kharitonov a elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso del Partito comunista della Federazione Russa ha nominato il deputato della Duma di Stato (Camera bassa del Parlamento) Nikolaj Kharitonov come candidato alle prossime elezioni presidenziali, in programma nel marzo 2024. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Il deputato comunista Denis Parfenov ha scritto su Telegram che Kharitonov si presenterà al voto con alle spalle “una grande squadra”. Kharitonov era già stato candidato alla carica di presidente della Federazione Russa nel 2004: in occasione di quelle elezioni, si classificò al secondo posto con il 13,6 per cento dei voti, dietro l’attuale presidente russo Vladimir Putin, che si impose al 71,3 per cento. (Rum)