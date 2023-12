Latina: violenza tra le mura domestiche, arrestato 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 42 anni di Latina è stato arrestato dai carabinieri su disposizione della procura perché indagato per il reato di maltrattamenti contro i familiari. In particolare, la moglie dopo aver subito, nel corso degli anni, diverse condotte violente da parte del marito, che avevano ingenerato in lei sofferenze fisiche e morali, dopo l’ennesima aggressione, aveva deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri per porre fine al clima familiare di terrore e, soprattutto per tutelare e proteggere l’incolumità sua e dei figli minori.(Rer)