Lazio: Rotondi (Fd'I), in Bilancio risorse importanti per comuni, imprese e cittadini

- E' un bilancio "lungimirante e propositivo il primo approvato dalla Giunta del Governatore Rocca. Fondato su una visione di sviluppo dell'economia e del lavoro ma allo stesso tempo, mirato a ridurre la spesa pubblica e ad evitare di contrarre ulteriore indebitamento, in controtendenza rispetto alle manovre dei precedenti governi del Lazio". Così in un comunicato Marika Rotondi vicepresidente Commissione Regionale Urbanistica, Politiche Abitative e Rifiuti, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Nonostante la situazione economica molto critica che si è dovuto fronteggiare, con una un'attenta operazione di recupero delle risorse, coordinata dall'Assessorato al Bilancio, di concerto con Giunta e Consiglieri di maggioranza, è stato possibile effettuare investimenti indirizzati ai Comuni e stanziare fondi per i trasporti. Grande attenzione ha posto l'Amministrazione di Centrodestra verso famiglie ed aziende, con la riduzione di Irpef ed Irap. Ingente anche l'intervento sui fondi per i contratti del personale sanitario". (segue) (Com)