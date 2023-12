Islam: Kelany-Rizzetto (Fd'I), a Monfalcone inaccettabile sinistra manifesti con Comunità religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd e la sinistra nostrana non perdono occasione per far prevalere l'ideologia immigrazionista anche a scapito della legalità. È inaccettabile che a Monfalcone rappresentanti di sinistra delle istituzioni territoriali si schierino e manifestino con la comunità islamica, che con arroganza vorrebbe utilizzare come luoghi di culto delle aree che non ne hanno le caratteristiche urbanistiche e che per questo sono state chiuse con ordinanze dirigenziali". Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia, Sara Kelany e Walter Rizzetto, responsabile immigrazione di Fd'I e coordinatore regionale di Fd'I in Fvg. "Non si può pretendere di violare le regole in nome di un'ipocrita difesa del diritto di esercizio del culto. Ricordo, infatti, che alla comunità islamica di Monfalcone era stato anche offerto dai parroci del luogo l'utilizzo di oratori di proprietà della Chiesa e che quest'offerta è stata rifiutata. Dunque è evidente che il tema non sia affatto la libertà di culto, che va sempre difesa e protetta, ma la volontà di imporre i propri desiderata anche contro le nostre leggi. Questo è sintomo di una tendenza al separatismo islamico che va condannato e arginato", concludono.(Rin)