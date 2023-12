Libia: premier Dabaiba, manovre per dividere il Paese dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2011 sono in corso in Libia delle “manovre” per una partizione del Paese nordafricano, ma “il popolo libico non si farà dividere”. Lo ha detto il primo ministro del Governo libico di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in occasione del lancio del Tripoli Forum for Government Communication nell'ambito delle attività dei Tripoli Media Days. “Siamo un popolo e crediamo in una religione. Non abbiamo differenze etniche, religiose o regionali. Alcune manovre hanno cercato di dividere la gente. Ma la Libia sarà sempre un unico Paese", ha detto Dabaiba a pochi giorni del 72esimo anniversario dell’indipendenza libica proclamata da re Idris al Senoussi il 24 dicembre 1951. Il premier dell’esecutivo libico di Tripoli ha detto che dopo la rivoluzione che ha depose il colonello Muammar Gheddafi il 17 febbraio del 2011, alcune “potenze esterne sono intervenute e il Paese è stato distrutto: siamo arrivati al punto in cui abbiamo perso il senso della vita, la libertà e la dignità del popolo libico”, ha detto ancora Dabaiba, parlando poi dello slogan “ritorno alla vita” lanciato dal Gun per i progetti di sviluppo. (segue) (Lit)