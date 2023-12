Camera: Fontana, impegno istituzioni è costruire la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' nel linguaggio universale della musica che vogliamo ribadire l'impegno del nostro Paese e delle nostre Istituzioni per la costruzione della pace fra i popoli". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto ai bambini presenti nell'Aula di Montecitorio per il concerto "Canto di Natale per la Pace", in onda su Rai 1, eseguito dai cori dell'Antoniano e di Santa Cecilia. "In voi sta la speranza di pace e di libertà per il futuro", ha aggiunto. (Rin)