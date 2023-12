Mes: Magi, scarsa affidabilità Italia in Ue, allacciamo le cinture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una maggioranza ostaggio dei no euro della Lega, un governo intrappolato dalla sua stessa propaganda anti europea e una premier che vede cadere nel vuoto le sue minacce in Europa sul patto di stabilità e che, per ripicca, non ratifica un trattato internazionale. Questa - scrive su X il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi - è l’impietosa fotografia che emerge dalla vicenda Mes. La scarsa affidabilità dimostrata in questa occasione dall’Italia di Giorgia Meloni non fa presagire nulla di buono per il futuro del nostro Paese in Europa. Allacciamo le cinture di sicurezza". (Rin)