Covid: al via a Roma primo open day vaccinazioni, Rocca "afflusso supera aspettative"

- Ha preso il via questa mattina alle 8 il primo open day di Roma per le vaccinazioni anti Covid. Numeri o prenotazioni alla mano in centinaia si sono messi in coda dalle prime ore di oggi nei poli vaccinali allestiti presso del Asl e le aziende Ospedaliere della Capitale. E già intorno alle 10, a due ore dall'apertura delle somministrazioni, all'Ospedale Sant'Andrea di Roma - dove si è recato per una visita il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - il bilancio parlava di 160 persone, tra vaccinate e in attesa del proprio turno. Nell'ordine delle 50 vaccinazioni all'ora, quindi. "Tutti i centri vaccinali hanno avuto un afflusso anche superiore a quello che ci aspettavamo", ha spiegato Rocca nel corso del sopralluogo. "Il 23 dicembre, di sabato, era una scommessa perché sono le giornate dedicate ai regali e alla preparazione delle feste. Per questo - ha aggiunto - Mi da soddisfazione vedere questa risposta e il senso di responsabilità da parte dei cittadini". (segue) (Rer)