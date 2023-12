Covid: al via a Roma primo open day vaccinazioni, Rocca "afflusso supera aspettative" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma la somministrazione straordinaria - che riguarda anche il vaccino anti influenzale e che è riservata ai cittadini maggiorenni - proseguirà nei fine settimana dell'Epifania, il 6 e 7 gennaio, e il 20 e 21 gennaio. L'open day per le vaccinazioni "è un'ottima iniziativa e la presenza di tante persone qui oggi lo dimostra", ha proseguito il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, presente insieme a Rocca al polo vaccinale del Sant'Andrea. "Rispetto al passato oggi siamo in un contesto diverso, e la partecipazione dimostra la responsabilità delle persone. Il cittadino - ha sottolineato - è molto più maturo perché vuole proteggere i fragili e non vuole più tornare all'emergenza". A due giorni dal Natale, infatti, sono tanti coloro che hanno ricavato del tempo per la vaccinazione, complice l'arrivo delle feste e alle porte pranzi e visite con parenti e amici. "Abbiamo una bella affluenza, e francamente anche abbastanza inaspettata. A ridosso delle vacanze, infatti, pensavamo che le persone fossero già vaccinate ma ci siamo messi a servizio della popolazione per supportare la campagna vaccinale come avevamo fatto in passato negli anni di pandemia", ha proseguito la responsabile dell'hub vaccinale del Sant'Andrea, Valeria Alfonsi. (segue) (Rer)