Gaza: Save the Children, qualsiasi cosa che non sia un cessate il fuoco immediato e definitivo non è sufficiente

- "Qualsiasi proposta diversa da un cessate il fuoco definitivo servirà, nella migliore delle ipotesi, solo a rallentare il continuo sprofondare dei bambini di Gaza verso ulteriori inimmaginabili sofferenze, fatte di morte, malattie e l'approssimarsi della carestia. Mentre il Consiglio deliberava per giorni questa settimana, i bambini continuavano ad essere uccisi. I bambini non possono continuare a pagare il prezzo di una politica sbagliata. Al punto in cui si è arrivati, qualsiasi cosa che non sia un cessate il fuoco immediato e definitivo non è sufficiente". Lo ha dichiarato Jason Lee, Direttore di Save the Children nei Territori Palestinesi Occupati. (Com)