Francia: oltre 700 dipendenti di Airbus Atlantic intossicati dopo cena di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 700 dipendenti di Airbus Atlantic, filiale del colosso aerospaziale Airbus, sono stati colpiti da sintomi di intossicazione alimentare dopo una cena aziendale di Natale che si è tenuta lo scorso 14 dicembre a Montoir-de-Bretagne, in Francia. Lo riporta l’emittente televisiva “Bfm Tv”. Secondo l’azienda sanitaria regionale (Ars) della Loira Atlantica, che ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto, avevano partecipato all’evento natalizio 2.600 persone. I dipendenti di Airbus Atlantic che si sono sentiti male hanno mostrato “segni clinici di vomito o diarrea”, nella maggior parte dei casi nel corso dei due giorni successivi alla cena. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’intossicazione di massa. Per risalire all’origine dei malori, le autorità sanitarie hanno prelevato campioni di ogni piatto e prodotto servito durante l’evento natalizio. Inoltre, a tutti i presenti è stato inviato un questionario. (Frp)