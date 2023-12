Internet: Gubitosa (M5s), hackerata mia pagina Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia pagina Facebook è stata hackerata, io e i miei collaboratori non siamo più abilitati alla sua gestione e gli ultimi post non sono stati pubblicati da me o dal mio staff". Lo denuncia in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento cinque stelle. "Sono stati anche effettuati alcuni tentativi di pagamento con la carta di credito collegata alla pagina, fortunatamente senza successo. Siamo già al lavoro per bloccare la pagina e riprendere il controllo della stessa, in modo da evitare ulteriori danni di immagine", conclude. (Com)