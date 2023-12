Lazio: gruppo Italia viva, manovra deludente e senza prospettive di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dei proclami più volte reiterati dal presidente Rocca "sul rilancio della nostra regione, nel bilancio di previsione per il 2024 approvato dal centrodestra sono del tutto assenti strategie di sviluppo e interventi concreti per le esigenze dei cittadini e dei nostri territori. Al momento del voto finale, insieme a tutti gli altri gruppi di opposizione, abbiamo deciso di abbandonare l’aula in segno di protesta per i toni sprezzanti del Presidente Rocca ed una conduzione dei lavori dell’aula da parte del Presidente Aurigemma assolutamente irrispettosa dell’opposizione". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Italia viva Marietta Tidei e Luciano Nobili. "All’interno di una manovra deludente e priva di prospettive di crescita, grazie all’intervento compatto e deciso di tutti i gruppi di opposizione, abbiamo costretto la maggioranza a fare dietrofront sull’assurda scelta di acquistare da un privato per 24 milioni di euro il Teatro Eliseo, riformulare l’emendamento e destinare invece – come chiedevamo – quelle risorse a un piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, dei cinema, dei palazzi storici, dei luoghi di culto e degli spazi archeologici e ricreativi di Roma e del Lazio, con assegnazione dei fondi, tramite bandi, ai Comuni”. (segue) (com)