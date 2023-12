Lazio: gruppo Italia viva, manovra deludente e senza prospettive di crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Italia Viva, siamo riusciti a ottenere l’approvazione di diverse nostre proposte a favore sui temi sociali e di sviluppo economico. A iniziare dal contrasto alla violenza sulle donne, per il quale è stato stanziato un milione di euro in più di quanto previsto inizialmente dalla Giunta. Risorse che verranno destinate all’educazione all’affettività nelle scuole e al contributo di libertà per le donne vittime di violenza. Sempre grazie all’approvazione di nostri emendamenti, sono stati inseriti nella manovra fondi per risarcire gli anziani vittime di truffe, per l’introduzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole, e per dare ai cittadini senza fissa dimora residenti nel Lazio la possibilità di usufruire del medico di famiglia". (segue) (com)