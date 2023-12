© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sarei dovuta andare in Libano per portare gli auguri al contingente impegnato nella missione Unifil in un momento delicato. L'influenza ha avuto la meglio in questa difficile settimana, ma lo considero un viaggio semplicemente rimandato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel saluto in videoconferenza, con i contingenti italiani dislocati in vari teatri operativi nel mondo. (Rin)