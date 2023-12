Russia: congresso partito Russia Giusta conferma sostegno candidatura Putin a presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso del partito politico Russia Giusta (Srzp) ha confermato il sostegno alla candidatura dell’attuale titolare del Cremlino Vladimir Putin alle elezioni presidenziali in programma il 17 marzo 2024. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Come ha reso noto il Cremlino, in un messaggio destinato ai partecipanti del congresso, il 13esimo del partito, Putin ha sottolineato l’impegno attivo di Russia Giusta “per l’unità della società e il consolidamento di tutte le forze patriottiche” accomunate dal desiderio di trovare “una soluzione efficace ai problemi chiave dello sviluppo del Paese”. “Questo, nel contesto delle sfide attuali, è estremamente importante. Voi fornite un sostegno significativo ai partecipanti dell’Operazione militare speciale e prestate un’instancabile attenzione alle questioni relative al ripristino della pace nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, e nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson”, ha affermato il presidente russo. “Grazie all’unione dei valori di giustizia sociale e patriottismo, questo partito è una delle principali forze politiche del Paese”, ha sottolineato Putin, osservando che negli ultimi anni i cittadini “hanno apprezzato le iniziative volte a proteggere i diritti e gli interessi delle persone per migliorare la loro vita ed educare i giovani a rafforzare gli ideali spirituali e morali tradizionali”. “Naturalmente, voglio esprimere la mia sincera gratitudine per il vostro sostegno”, ha poi concluso il presidente russo. (Rum)