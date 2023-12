Difesa: Meloni a militari all'estero, vostri sacrifici in difesa di interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voi fate dei sacrifici, correte dei rischi per difendere la libertà, la sicurezza di persone che neanche conoscete, in nazioni che non sono la vostra. Lo fate perché voi sapete che è giusto, lo fate perché sapete che il prestigio e la credibilità che costruite, mattone dopo mattone, torneranno come strumento essenziale in termini di capacità per l'Italia di difendere e rappresentare i suoi interessi nazionali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in un passaggio del suo videomessaggio di auguri rivolto ai militari italiani in missione all'estero. "Non sono scelte che si fanno per interesse personale, non sono scelte che si fanno per se stessi, i sacrifici che voi portate avanti, i sacrifici che vi caricate, le responsabilità che vi caricate, le difficoltà che vi caricate non hanno un compenso adeguato. Sono scelte che si fanno semplicemente quando si ritiene che ci sia qualcosa che è più importante di quello che è importante per noi stessi. Sono scelte che si fanno perché ce lo chiede la nostra coscienza", ha aggiunto. (Rin)