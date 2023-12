Ucraina: responsabile Guardia frontiera, seimila uomini in età di leva lasciano ogni giorno il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge, ha precisato il funzionario, non indica con precisione le regole per attraversare la frontiera né il sistema di controllo. Pertanto, una persona con disabilità può essere accompagnata in viaggi diversi da persone diverse, grazie a una semplice prescrizione medica: un certificato che può essere rilasciato a chiunque senza alcun grado di sicurezza. Pertanto, una persona con disabilità può avere molti accompagnatori in occasione di più viaggi e non vi è modo di verificare se le persone che la hanno accompagnata in precedenza siano tornate o meno in Ucraina. "Il sistema deve essere migliorato", ha detto Matviychuk, sottolineando che attualmente sono allo studio modifiche alle regole per l'attraversamento della frontiera. "Il ministero delle Politiche sociali dovrebbe risolvere la questione in modo che a una persona con disabilità possa essere assegnato un solo accompagnatore", ha concluso il responsabile della Guardia di frontiera ucraina. (Kiu)