Roma: incidente stradale sulla Salaria a Motelibretti, coinvolti 4 veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente stradale, temporaneamente interdetta al traffico la strada statale 4 "via Salaria" al km 38,400 in località Borgo Santa Maria, comune di Montelibretti (Roma). Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 4 veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. (com)