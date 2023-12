Ucraina: Isw, Mosca preoccupata dopo abbattimento di tre caccia Su-34 russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha suscitato in Russia “notevole preoccupazione” l’abbattimento di tre caccia Su-34 da parte delle Forze di difesa ucraine avvenuto tra il 21 e il 22 dicembre nella regione di Kherson. È quanto emerge da un rapporto dell’Istituto per lo studio della guerra (Isw), ripreso dall’agenzia di stampa “Rbc”, secondo cui a Mosca preoccupa il rafforzamento delle capacità di difesa aerea dell’Ucraina nell’area meridionale. Il portavoce dell’Aeronautica di Kiev, Yuriy Ignat, ha sottolineato che il cacciabombardiere Su-34 è uno degli aerei più recenti messo in servizio per l’esercito russo. “La distruzione di tre Su-34 degli invasori russi è stata una brillante operazione delle Forze di difesa. I piloti degli aerei nemici sono stati imprudenti e si sono avvicinati troppo per sferrare colpi contro le nostre forze armate”, ha affermato Ignat, precisando che “l’operazione di difesa si è svolta rapidamente e con efficacia”. “Ci auguriamo che gli occupanti continuino a correre rischi simili”, ha aggiunto il portavoce dell’Aeronautica ucraina. (Kiu)