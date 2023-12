Giappone: popolazione in calo in tutte le 47 prefetture tranne Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione del Giappone diminuirà in tutte le 47 prefetture del Paese da qui al 2050, con l'eccezione di quella di Tokyo. Lo indica una nuova stima pubblicata dall'Istituto nazionale di ricerca sulla popolazione e la sicurezza sociale, secondo cui 11 prefetture del Paese assisteranno in 30 anni a un calo demografico superiore al 30 per cento, mentre in circa il 20 per cento delle municipalità giapponesi la popolazione dovrebbe dimezzarsi. Nel periodo preso in esame la popolazione giapponese dovrebbe diminuire nel complesso del 17 per cento, attestandosi a 104,69 milioni di abitanti (rispetto agli oltre 126 milioni del 2020). Il calo demografico più rilevante è atteso nelle prefetture del Giappone nord-orientale, con Akita che dovrebbe assistere a una contrazione della popolazione del 41,6 per cento, seguita da Amori (39 per cento) e Iate (35,3 per cento). Il declino più lieve dovrebbe essere quello della prefettura di Okinawa (5,2 per cento). Nella capitale Tokyo, al contrario, la popolazione tra il 2020 e il 2050 dovrebbe crescere del 2,5 per cento, arrivando a 14,4 milioni di abitanti. Nel 2050 i giapponesi sotto i 14 anni di età rappresenteranno il 30,8 per cento della popolazione, e in 25 prefetture del Paese gli over 65 rappresenteranno una quota demografica di oltre il 40 per cento. (Git)