Lazio: Zuccala-Novelli (M5s), questo bilancio non ci appartiene, da noi no deciso e convinto

- "Abbiamo assistito in questi giorni a una vera e propria farsa, drammaticamente ridicola, di una maggioranza che ha collezionato figuracce, nell'incapacità di gestire prima di tutto sé stessa, per arrivare all'approvazione di una Legge di Stabilità povera di fondi, ma soprattutto di contenuti. Questa legge di Bilancio non ci appartiene perché è figlia di chi si è nascosto dietro alla scarsità di risorse per negare alle cittadine e ai cittadini del Lazio la riduzione delle tasse, per poi provare a investire 24 milioni di euro per acquistare il Teatro Eliseo". Lo dichiarano in una nota i consiglieri M5s alla Regione Lazio, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli. "Né possiamo accettare l'intervento del Presidente Rocca, che invece di esporre la sua idea di futuro per la Regione Lazio, come dovrebbe fare chi si trova nella sua posizione, incendia con un fare da Marchese del Grillo una discussione che per tutta la durata del Consiglio è stata rispettosa dei ruoli". (segue) (com)