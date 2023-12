Lazio: Zuccala-Novelli (M5s), questo bilancio non ci appartiene, da noi no deciso e convinto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato battaglia in Commissione e in Aula e siamo riusciti a portare a casa qualche risultato importante - si legge nella nota -, come il sostegno all'apicoltura e alle aziende agricole zootecniche, finanziamenti alle start-up che recuperano materie prime e fondi aggiuntivi per il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, alla promozione delle pari opportunità e dell'educazione all'affettività. Siamo riusciti, inoltre, grazie al fronte comune con tutte le opposizioni, ad arrivare a un accordo sul fondo taglia-tasse affinché venisse ridotta la pressione fiscale sui cittadini del Lazio e a bloccare lo scellerato acquisto del Teatro Eliseo,per passare dal 'salva-Barbareschi' al 'salva-teatri' di tutta la regione". (segue) (com)