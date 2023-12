Lazio: Zuccala-Novelli (M5s), questo bilancio non ci appartiene, da noi no deciso e convinto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risultati che senza dubbio ci danno qualche soddisfazione - dicono gli M5s - ma che non si avvicinano per nulla alla nostra visione di Regione. Questo Bilancio si caratterizza per grandi assenze da una parte e poco impegno dall'altra. La transizione ecologica è sparita completamente dal dizionario del Lazio, non si vedono interventi strutturali importanti, se non quelli finanziati con i fondi del PNRR ottenuti dal Governo Conte 2, che di fatto ha salvato le prospettive di investimento della nostra regione. Non abbiamo visto nessun impegno nella sanità pubblica di oggi, ma soprattutto in quella del domani. Noi vogliamo un Lazio che metta al centro la sanità pubblica, che sostenga le persone in difficoltà, che risponda ai bisogni reali della cittadinanza, che ponga la giusta attenzione alla sostenibilità ambientale, che investa sulle nuove generazioni. Una Regione con uno sguardo al futuro e una prospettiva di bene comune". (com)