Agricoltura: Confagricoltura, Tea, fitofarmaci, Pac e Pnrr dossier più importanti nel 2024 (2)

- Per restare sempre all'ambito europeo, - prosegue Confagricoltura - dovranno proseguire all'inizio del nuovo anno le iniziative già avviate dalla delegazione italiana, con il sostegno di altri Stati membri, per una nuova deroga alle misure previste dalla Pac in materia di destinazione non produttiva dei terreni e rotazione obbligatoria annuale dei seminativi. La situazione dei mercati internazionali continua ad essere incerta e instabile. Risulta, di conseguenza, opportuno utilizzare tutto il potenziale produttivo. A livello interno, Confagricoltura evidenzia che l'attenzione si concentra sulla messa in opera delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con la revisione approvata dalla Commissione europea sono stati assegnati nuovi fondi al settore agricolo, con specifico riferimento ai contratti di filiera e alle energie rinnovabili. L'auspicio è che si proceda con la massima sollecitudine, superando tutti gli ostacoli burocratici e gli impedimenti legali perché - come sancito dalle regole europee - le iniziative dovranno essere concluse entro il 2026. La puntuale realizzazione del Pnrr risulta anche fondamentale per sostenere gli investimenti che fanno registrare un calo dovuto in massima parte all'eccezionale aumento dei tassi d'interesse. Tenuto conto dell'andamento al ribasso dell'inflazione, - conclude la Confederazione - c'è l'esigenza di un'inversione di rotta da parte della Banca centrale europea già nella prima parte del prossimo anno. (Com)