Ragusa: Fs, Rfi lancia gara per prima fase di metroferrovia

- Rete ferroviaria italiana (società capofila del Polo infrastrutture del gruppo Fs italiane) ha avviato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della prima fase della Metroferrovia di Ragusa. Si tratta - spiega una nota - degli interventi di adeguamento e riqualificazione della stazione di Ragusa, della realizzazione della nuova fermata metropolitana Colajanni, ricadente in un moderno quartiere di nuova espansione della città ragusana, nonché della realizzazione della nuova stazione di Cisternazzi/Ospedale, al servizio di un’area urbana a elevata esigenza di mobilità e del nuovo polo ospedaliero della città. L’importo del bando è pari a oltre 10,6 milioni di euro. L’intervento rappresenta la prima fase del progetto Metroferrovia Ragusa, che prevede anche la riqualificazione della stazione di Ragusa Ibla, consentendo pertanto alla città di Ragusa di dotarsi di un servizio ferroviario di tipo metropolitano. (Com)