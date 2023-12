Roma: Celli-Angelucci-Converti (Pd), da Bilancio 20 milioni di investimenti per VI Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 di Roma Capitale con una manovra che sfiora complessivamente i 13 miliardi di euro, di cui 5,48 miliardi di euro per la spesa corrente e oltre 2 miliardi per le spese destinate agli investimenti. Grazie al maxiemendamento al Bilancio approvato dall'assemblea capitolina sono stati stanziati: 30 milioni di euro aggiuntivi per la spesa corrente e altri 162 milioni per gli investimenti". Lo dichiarano in una nota Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina e i consiglieri capitolini dem Mariano Angelucci e Nella Converti. In VI municipio "nuovi investimenti per oltre 20 milioni di euro, oltre ai 120 milioni per il Piano Urbano Integrato di Tor Bella Monaca e ai quasi 60 milioni destinati alla Vela di Calatrava. La nostra amministrazione di centrosinistra guidata dal Sindaco Gualtieri dimostra con i fatti come stia lavorando per il rilancio dei territori più lontani dal centro e i risultati si iniziano a vedere. Ora diventa fondamentale impegnare queste risorse per migliorare la vita dei cittadini e noi lavoreremo per vederle realizzate. Siamo orgogliosi di questo risultato, abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi". (Com)